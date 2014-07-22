Всем хорошего дня, необходимо в течении 3-5 дней сделать верстку макета (рассматриваю вариант сотрудничества на партнерских условиях или же по обмену услугами). Всего в лендинге будет три всплывающих окна (идентичных между собой), пример прикладываю. Так ...
Верстка страниц для мобильной версии сайта
Отраслевой портал ищет верстальщика для регулярных задач.
Необходимо верстать новые страницы на основе макетов(PSD) для мобильных устройств и дорабатывать существующие.
Основное требование – верстка подстраивается под ширину смартфона (240px, 320px, 360px).
Будет хорошо, если оплата будет на основе потраченных часов. Прошу указать вашу ставку.
Укажите, пожалуйста, ссылки на ваши сверстанные страницы.
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