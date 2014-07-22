Верстка страниц для мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок188 просмотров

Отраслевой портал ищет верстальщика для регулярных задач.

Необходимо верстать новые страницы на основе макетов(PSD) для мобильных устройств и дорабатывать существующие.

Основное требование – верстка подстраивается под ширину смартфона (240px, 320px, 360px).

Будет хорошо, если оплата будет на основе потраченных часов. Прошу указать вашу ставку.

Укажите, пожалуйста, ссылки на ваши сверстанные страницы.

11 лет назад
meekman
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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