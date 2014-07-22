Правки на сайте

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок212 просмотров

Работа с PHP и HTML. Краткое описание задач:

1) Вставить коды виджетов на страницу.

2) Добавить форму по агалогии с гостевой книгой.

3) Немного поправить встроенный видеоплеер.

HTMLPHP
11 лет назад
Dubrovski_I
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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