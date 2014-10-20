Интерактивно и адаптивно сверстать лендинг

Добрый день.

Нужно сверстать лендинг. и его 2 копии.

Нужна анимированная верстка HTML5+CSS,

Верстка адаптивная под разные размеры экранов и под компы и под мобильные

При отправлении формы заявки:

1. сделать пустую редирект-страницу с оповещением - для вставления кода Гугл Аналитикс

2. желательно сделать смс-информирование на телефон

ТЗ смотрите тут - https://docs.google.com/document/d/1ecQQeJvh-RZNeV77eD2hilUl2XE-VngAojM6WMaZH9g/edit?usp=sharing

Дизайн лендинга смотрите тут - https://drive.google.com/file/d/0B518ofYy91Yibkd6c2RwVm9HRDdyU2UxV3ZsREE1Q0hjYmo0/edit?usp=sharing

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Напоминаю - нужна верстка лендинга и потом - его 2 копии