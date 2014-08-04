Верстка сайта-одностраничника.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок282 просмотра

Необходимо сделать верстку и выложить в интернет сайт- одностраничник по макету *psd.

Пишите сроки и цены. Спасибо.

11 лет назад
vitalikterentev
Виталий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$40
3 дня
Большое спасибо за оперативность и качество! Рекомендую!
Было приятно иметь дело. Отличный работодатель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Оплатил все в срок, и без проблем.

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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