Требуется верстка LP.Картинка в приложении,ТЗ вышлем выбранному исполнителю.Сайт по доставке цветов Ждем ваши предложения по срокам
Верстка сайта-одностраничника.
Необходимо сделать верстку и выложить в интернет сайт- одностраничник по макету *psd.
Пишите сроки и цены. Спасибо.
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