Создание мобильной версии для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок167 просмотров

Необходимо создать мобильную версию сайта - дизайн, верстка.

От вас цена сроки.

Сайт - http://188.226.158.21/

Не нужно писать личных сообщений, заявке оставляйте в проекте. Спасибо.

11 лет назад
web-work
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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