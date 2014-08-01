Переверстать макет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки252 просмотра

Здравствуйте! Нужно взять и переверстать макет с учетом всех замечаний.

Макет - простой лендинг.

Особенности: нужно будет сделать всплывающий инфоблок с формой обратной связи.

11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Евгений ответственно и в срок выполнил работу. Все необходимые правки сделал быстро и без нареканий. Проявил творческий подход в работе. Рекомендую
Мстислав ответственно подошел к постановке задачи, оплатил в сроки. Спасибо за сотрудничество)

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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