Сайт делали примерно год назад (сфера услуг, установка межкомнатных дверей), необходимо добавить следующие страницы: 1. Каталог товаров (общий) 2. Каталог производителей дверей 3. Страничка производителя 4. Страница ...
Переверстать макет
Здравствуйте! Нужно взять и переверстать макет с учетом всех замечаний.
Макет - простой лендинг.
Особенности: нужно будет сделать всплывающий инфоблок с формой обратной связи.
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