Верстка лендинг-пейдж

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок242 просмотра

Нужно качественно сверстать лендинг-пейдж. В целом ничего сложного по верстке нет, но есть нюансы:

- есть 2 сладера DIV (текст + картинки)

- есть 2 карусели картинок

- есть 3 позиции с Табами

- 2 всплывающих окна (с формой заявки (скрипт дам) и картой Яндекса).

При прокрутке главного экрана, появляется шапка и низ, прилепленные к экрану.

Всего 12 экранов, но они не сложные

11 лет назад
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$120
4 дня
Макет оказался намного сложнее, чем я мог предположить. Алексей справился со всеми трудностями, которые возникали при верстке и при этом каждую деталь делал как для себя. На выходе получился отличный лендинг! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, проблем с оплатой не было.

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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