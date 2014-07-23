Фронтенд разработчик в большой проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок178 просмотров

Приветствую, уважаемые фрилансеры.

Грядет большой проект - система документооборота для муниципального учреждения.

Нужен человек, который знает не только HTML и CSS, но и JS, фреймворки типа requirejs.

Это не та работа, где Вы по макету сверстали несколько страниц за несколько дней и получили свои 100$. Тут работы будет много. От исполнителя требуются не столько знания, сколько человеческие качества, такие как ответственность, порядочность, креативность... Наше общение будет очень живым и в процессе возможно нужно будет предлагать свои пути решения той или иной задачи.

В связи с тем, что проект затяжной и сложный, оплата будет нестандартная для фриланса (выше).

Надеюсь на плодотворное сотрудничество и жду Ваших заявок.

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
softua
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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