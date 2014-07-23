Сайт делали примерно год назад (сфера услуг, установка межкомнатных дверей), необходимо добавить следующие страницы: 1. Каталог товаров (общий) 2. Каталог производителей дверей 3. Страничка производителя 4. Страница ...
Фронтенд разработчик в большой проект
Приветствую, уважаемые фрилансеры.
Грядет большой проект - система документооборота для муниципального учреждения.
Нужен человек, который знает не только HTML и CSS, но и JS, фреймворки типа requirejs.
Это не та работа, где Вы по макету сверстали несколько страниц за несколько дней и получили свои 100$. Тут работы будет много. От исполнителя требуются не столько знания, сколько человеческие качества, такие как ответственность, порядочность, креативность... Наше общение будет очень живым и в процессе возможно нужно будет предлагать свои пути решения той или иной задачи.
В связи с тем, что проект затяжной и сложный, оплата будет нестандартная для фриланса (выше).
Надеюсь на плодотворное сотрудничество и жду Ваших заявок.
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