Фронтенд разработчик в большой проект

Приветствую, уважаемые фрилансеры.

Грядет большой проект - система документооборота для муниципального учреждения.

Нужен человек, который знает не только HTML и CSS, но и JS, фреймворки типа requirejs.

Это не та работа, где Вы по макету сверстали несколько страниц за несколько дней и получили свои 100$. Тут работы будет много. От исполнителя требуются не столько знания, сколько человеческие качества, такие как ответственность, порядочность, креативность... Наше общение будет очень живым и в процессе возможно нужно будет предлагать свои пути решения той или иной задачи.

В связи с тем, что проект затяжной и сложный, оплата будет нестандартная для фриланса (выше).

Надеюсь на плодотворное сотрудничество и жду Ваших заявок.