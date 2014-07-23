Внесение правок по сайту.

1) Код статуса

2) Заголовки Expires и Last-modified

3) Валидность страниц

4) Ошибка 301

5) Файл robots.txt

6) Шрифты

7) Форма обратной связи - уточнить, кому будет адресовано сообщение - директор, менеджер

8) «Новости компании

9) «Главная» должна быть неактивной, когда пользователи находятся на главной странице

10) Нужно создать отдельно страницу «Услуги компании» и отдельно ссылку «Главная», которая будет указывать на главную страницу

11) «Рассчитайте стоимость Вашего проекта» с выбором нескольких основных полей и кнопкой далее. После того, как посетитель введет несколько полей, чаще всего решит продолжить наполнение всех остальных полей

12) Текст отформатирован плохо. Для перечисления пунктов, коротких частей текста и т.д. нужно использовать графические элементы: маркированный список, мини-картинки, иконки и т.д.

13) Копирайты

14) Ошибка 404

15) Мета-теги и формирование сниппетов

16) Заголовки на страницах

17) Внутренние ссылки

18) Внешние ссылки

19) Карта сайта

20) Поисковые надстройки

Подробности сообщу потенциальному исполнителю.