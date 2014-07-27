Доброго времени суток. Необходимо сделать лэндинг по типу http://lafasad-msk.ru/, http://lafasad-spb.ru/, и http://www.floresverticales.com/ То есть лэндинг на тему Вертикального Озеленения. Все картинки должны соответствовать определенному типу зеленых стен: введите в гугле ...
Верстка 3 страниц сайта
Необходимо выполнить кроссбраузерную валидную верстку страниц сайта:
Макеты:
https://www.dropbox.com/sh/2pykc0tyhklpa60/AADHA4ExcsClefefeTGCQfe5a
Верстка должна быть без горизонтальной прокрутки при ширине от 1024, соответствовать макету в IE8+. Chrome, Safari, FF3+, Opera 10+.
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