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Одностраничный сайт (лендинг) на тему Фитостен
Доброго времени суток.
Необходимо сделать лэндинг по типу http://lafasad-msk.ru/, http://lafasad-spb.ru/, и http://www.floresverticales.com/
То есть лэндинг на тему Вертикального Озеленения. Все картинки должны соответствовать определенному типу зеленых стен: введите в гугле «стены из мха». Также прилагаю фото типичной стены из мха, на основе которой должна быть основная картинка. Это должен быть одностраничный сайт, наверху должны быть 4 маленькие языковые иконки (в виде флагов). Также, как и во всех лэндингах, мы хотим форму по типу «Заказать обратный звонок», только это будет «Получить бесплатно проект озеленения».
Прилагаю: образец стены и наше простое лого.
Спасибо
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