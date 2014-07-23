Одностраничный сайт (лендинг) на тему Фитостен

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок228 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо сделать лэндинг по типу http://lafasad-msk.ru/, http://lafasad-spb.ru/, и http://www.floresverticales.com/

То есть лэндинг на тему Вертикального Озеленения. Все картинки должны соответствовать определенному типу зеленых стен: введите в гугле «стены из мха». Также прилагаю фото типичной стены из мха, на основе которой должна быть основная картинка. Это должен быть одностраничный сайт, наверху должны быть 4 маленькие языковые иконки (в виде флагов). Также, как и во всех лэндингах, мы хотим форму по типу «Заказать обратный звонок», только это будет «Получить бесплатно проект озеленения».

Прилагаю: образец стены и наше простое лого.

Спасибо

11 лет назад
leroi
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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