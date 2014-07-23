Правка фильтра товаров

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок145 просмотров

Имеется магазин на OpenCart. На него нужно установить (и доработать при необходимости) любой, на ваш взгляд удобный фильтр товаров, который сможет сделать следующее:

1. Фильтр товаров выводит именно категории, в которых найдет товар с заданными опциями.

2. Фильтр товаров не сужает поиск, а показывает все возможные опции и т.п. Обычно, фильтры товаров при переходе в категорию сужают поиск ровно до того, что обнаружен в этой категории.

3. Фильтр товаров начинает искать товар лишь тогда, когда мы кликнем Искать, а не сразу после выбора какой либо опции в нем.

Opencart
11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание template (skin) - JQuery UI

    $30

    Неоходимо создание нового скина для услуги бесплатного wi-fi: инструкция http://help.hotspotsystem.com/hotsyswpress/wp-content/files/HSS-Skin-Guide.pdf примеры: http://www.hotspotsystem.com/customer/skinpreview/ конструктор: http://jqueryui.com/themeroller/ Нужны 2 версии вэб и мобильная (в архиве скриншоты). У кого есть опыт или понимание,что и ...

    jQueryWordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подправить шаблон

    $50

    Добрый день! Полезла исправлять шаблон на резиновый - напутала с размерами - все поехало-переехало. Надо исправить. Или же залить новый шаблон и настроить. Как удобнее. Тематика - кулинария, музыка, хобби. Joomla 1.0

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка 3 страниц сайта

    $100

    Необходимо выполнить кроссбраузерную валидную верстку страниц сайта: Макеты: https://www.dropbox.com/sh/2pykc0tyhklpa60/AADHA4ExcsClefefeTGCQfe5a Верстка должна быть без горизонтальной прокрутки при ширине от 1024, соответствовать макету в IE8+. Chrome, Safari, FF3+, Opera 10+.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Одностраничный сайт (лендинг) на тему Фитостен

    $250

    Доброго времени суток. Необходимо сделать лэндинг по типу http://lafasad-msk.ru/, http://lafasad-spb.ru/, и http://www.floresverticales.com/ То есть лэндинг на тему Вертикального Озеленения. Все картинки должны соответствовать определенному типу зеленых стен: введите в гугле ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать страницу

    $14

    Сверстать валидно, кросбраузерно, чистый код, по минимуму картинок, по максимум средства css слайдер отзывы, сделать двумя картинками, перелистование при нажатие стрелочек вперед, назад к сл 500р на вебмани по протекции или ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редактирование вёрстки

    $5

    В архиве 1 страница и файл "шапка как надо.png" т.е. необходимо добавить 1 строчку текста и сдвинуть её вместе с кнопкой вправо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад