Правка фильтра товаров

Имеется магазин на OpenCart. На него нужно установить (и доработать при необходимости) любой, на ваш взгляд удобный фильтр товаров, который сможет сделать следующее:

1. Фильтр товаров выводит именно категории, в которых найдет товар с заданными опциями.

2. Фильтр товаров не сужает поиск, а показывает все возможные опции и т.п. Обычно, фильтры товаров при переходе в категорию сужают поиск ровно до того, что обнаружен в этой категории.

3. Фильтр товаров начинает искать товар лишь тогда, когда мы кликнем Искать, а не сразу после выбора какой либо опции в нем.