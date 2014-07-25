Сверстать карту по образцу

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки238 просмотров

Уважаемые верстальщики,

требуется срочно сверстать карту по образцу (образец.zip) - из него нужно взять скрипты, стили, структуру дивов.

Во вложении исходник карты, которую нужно сверстать и сделать кликабельной. Карта состоит из массивов (большие области) и ориентиров (составные части массивов, показанные пунктиром на карте). На карту нанесен текст: в заголовке - название массива, перечень ниже - ориентиры. При клике на названия должны выделяться соответствующие области на карте (как в образце).

Чтобы понять, какая область на карте должна выделяться при клике на название ориентира, нужно смотреть на сопоставление по ссылке: http://bobyakov.ru/link.htm.

Результат нужен завтра до 17 мск.

11 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

eugen_shmalko_de
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена в соответствии с ТЗ, рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую Илью как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

eugen_shmalko_de
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад

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