Добрый день!) Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте картинка телефона. Делал на ноуте в global.css писал #header .header-picture_1 {display: block; position: absolute; top: 27px; margin-left:30%; width: 330px; height: ...
Сверстать карту по образцу
Уважаемые верстальщики,
требуется срочно сверстать карту по образцу (образец.zip) - из него нужно взять скрипты, стили, структуру дивов.
Во вложении исходник карты, которую нужно сверстать и сделать кликабельной. Карта состоит из массивов (большие области) и ориентиров (составные части массивов, показанные пунктиром на карте). На карту нанесен текст: в заголовке - название массива, перечень ниже - ориентиры. При клике на названия должны выделяться соответствующие области на карте (как в образце).
Чтобы понять, какая область на карте должна выделяться при клике на название ориентира, нужно смотреть на сопоставление по ссылке: http://bobyakov.ru/link.htm.
Результат нужен завтра до 17 мск.
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