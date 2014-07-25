Уважаемые верстальщики,

требуется срочно сверстать карту по образцу (образец.zip) - из него нужно взять скрипты, стили, структуру дивов.

Во вложении исходник карты, которую нужно сверстать и сделать кликабельной. Карта состоит из массивов (большие области) и ориентиров (составные части массивов, показанные пунктиром на карте). На карту нанесен текст: в заголовке - название массива, перечень ниже - ориентиры. При клике на названия должны выделяться соответствующие области на карте (как в образце).

Чтобы понять, какая область на карте должна выделяться при клике на название ориентира, нужно смотреть на сопоставление по ссылке: http://bobyakov.ru/link.htm.

Результат нужен завтра до 17 мск.