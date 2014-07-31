Сверстать 4 простенькие странички

Будут рассматриваться заявки только с ценами сроком и примерами верстки!

Требования:

Чистый валидный код

IE8+

минимум картинок!

Не забывать что верстка в дальнейшем будет натягиваться на CMS.(чтобы потом не обнаруживалось у footer margin-top: 2000px и т.д.)