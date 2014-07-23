Возможность добавить товар в сравнение

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки139 просмотров

Здравствуйте!

Нужна помощь в следующем вопросе!

Сайт www.**xs.ru (** ge)

Для примера карточка товара http://_сайт_/aquatek/4431-vanna-akrilovaja-aquatek-altair-158-110-120-sm-levaja-al158110l.html

В карточку товара добавить функцию "выбрать для сравнения"

Надпись должна идти в ряд с отправить другу, распечатать.( это над ценной)

После нажатия на выбрать для сравнения товар

1. попадает на лист сравнения (функция сравнения как здесь http://сайт/12-smesiteli)

2.надпись изменяется на «Добавлено в список сравнения», а «список сравнения» -с гиперссылкой на страницу сравнения.(http://_сайт_/compare)

11 лет назад
MihaV82
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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