Требуется Web-программист из Украины. Удаленно.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок295 просмотров

Требования:

- знание HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript;

- понимание ООП;

- умение разобраться в коде сайта (отредактировать, самостоятельно написать модуль, предложить альтернативное решение проблемы);

- умение искать в Интернете нужную информацию и применять ее на практике;

- быстрое и качественное выполнение поставленных задач;

- умение работать в команде.

Условия:

- Удаленная работа с 10 до 19 часов по МСК (5 дней в неделю);

- адекватное начальство;

- работа над интересными проектами

- з/п по результатам собеседования (зависит от навыков и опыта)

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
deception
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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