Роман хоть в сервисе и недавно, но лучше всех справился с заданием... не спасовал там, где другие вообще ничего сделать не смогли! Это о чем-то говорит. У человека есть знания и опыт, могу смело рекомендовать его в вопросах верстки и анимации элементов сайта! В общем очень рад сотрудничеству! Отличное начало Роман! Спасибо тебе за работу! Было очень приятно с тобой сотрудничать)