Screamind

Федорук Screamind

 
30 летУкраина/Ивано-Франковск
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Надежная кроссбраузерная верстка в кратчайшие сроки. =)

Знание: Хорошо знаю HTML, CSS, JavaScript, jQuery.

Гарантирую: Надежную адаптивную, кроссбраузерную верстку.

Срок: От 1 дня.

JavascriptHTMLCSSjQuery
Отзывы заказчиков
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Внести правки в сайт (версия для мобильного)
Все отлично, работа сделана
Хороший заказчик. Всю необходимю информацию надал, всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Доработать верстку: мобильная версия
Самые лучшие рекомендации. Отличный исполнитель: всегда на связи, все пожелания учитываются, сроки выдержаны. Роман, спасибо!
Хороший человек. Постановка задачи отличная, + всегда на связи, и всегда надает нужною информацию.
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MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Поправить функцию обратный звонок
Роман сразу вник в тему , был на связи , сделал правки без вопросов. Рекомендую!
Хорошо иметь дело с таким человеком. Побольше б таких людей. =)
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zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Нужна анимация меню и элементов сайта на css/html
Роман хоть в сервисе и недавно, но лучше всех справился с заданием... не спасовал там, где другие вообще ничего сделать не смогли! Это о чем-то говорит. У человека есть знания и опыт, могу смело рекомендовать его в вопросах верстки и анимации элементов сайта! В общем очень рад сотрудничеству! Отличное начало Роман! Спасибо тебе за работу! Было очень приятно с тобой сотрудничать)
Хороший человек. Делал свой первий проект на етом сайте. Рад что мне попался такой заказчик, конкретно поставленная задача, оплата так как и договаривались все вовремя + предложение о помощи. Рекомендую.
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HTML-верстка
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#697