Надежная кроссбраузерная верстка в кратчайшие сроки. =)
Знание: Хорошо знаю HTML, CSS, JavaScript, jQuery.
Гарантирую: Надежную адаптивную, кроссбраузерную верстку.
Срок: От 1 дня.
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Все отлично, работа сделана
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Всю необходимю информацию надал, всегда на связи. Рекомендую.
$15
10 баллов
9 лет назад
Самые лучшие рекомендации. Отличный исполнитель: всегда на связи, все пожелания учитываются, сроки выдержаны. Роман, спасибо!
Ответный отзыв
Хороший человек. Постановка задачи отличная, + всегда на связи, и всегда надает нужною информацию.
$2
10 баллов
9 лет назад
Роман сразу вник в тему , был на связи , сделал правки без вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошо иметь дело с таким человеком. Побольше б таких людей. =)
$25
10 баллов
9 лет назад
Роман хоть в сервисе и недавно, но лучше всех справился с заданием... не спасовал там, где другие вообще ничего сделать не смогли! Это о чем-то говорит. У человека есть знания и опыт, могу смело рекомендовать его в вопросах верстки и анимации элементов сайта! В общем очень рад сотрудничеству! Отличное начало Роман! Спасибо тебе за работу! Было очень приятно с тобой сотрудничать)
Ответный отзыв
Хороший человек. Делал свой первий проект на етом сайте. Рад что мне попался такой заказчик, конкретно поставленная задача, оплата так как и договаривались все вовремя + предложение о помощи. Рекомендую.
HTML-верстка
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#697