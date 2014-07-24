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Поправить функцию обратный звонок
Добрый день!)
Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте функция обратный звонок . Делал на ноуте все ок.
Знакомые открыли на компе с разрешением экрана 1920x1080 обратный звонок едет!
Как нужно написать что бы не ехал?!
Выбранный исполнитель
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