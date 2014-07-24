Поправить функцию обратный звонок

$50
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Завершен3 заявки158 просмотров

Добрый день!)

Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте функция обратный звонок . Делал на ноуте все ок.

Знакомые открыли на компе с разрешением экрана 1920x1080 обратный звонок едет!

Как нужно написать что бы не ехал?!

11 лет назад
MihaV82
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Screamind
Федорук 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Роман сразу вник в тему , был на связи , сделал правки без вопросов. Рекомендую!
Хорошо иметь дело с таким человеком. Побольше б таких людей. =)

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Screamind
Федорук 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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