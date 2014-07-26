Настройка фида для Яндекс.Новости (DLE)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки186 просмотров

Требуется создать экспортный файл для трансляции новостей с моего сайта в Яндекс новости.

Затем всё настроить, и в случае обнаружения ошибок — оперативно исправить.

Пожалуйста, обращайтесь, если вы уже настраивали сайты под Яндекс новости и точно знаете, как это делать.

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DLE
11 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$50
2 дня
Сделал все без лишних вопросов, рекомендую!
Хорошо,поработали.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад