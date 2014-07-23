Задача для специалиста на debug PUMA

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок118 просмотров

Добрый день, необходим специалист который поможет разобраться почему пума выедает всё что можно на сервере и ессесно падает. Желательный опыт работы с подобными проектами.

Пожалуйста не пишите те кто не разу с такими проблемами не сталкивался.

СПАСИБО!

11 лет назад
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров