1. Указать время жизни кеша файлов 2. Включить gzip для файлов 3. На главной 3 Н1. Слева Новости в Н2 – убрать 4. Склеить www и ...
Найти и устранить причину медлен загрузки страниц
Медленная скорость загрузки страницы. Одно обновление страницы может повесить полностью канал I/O
Возможные причины:
.глюк в коде страницы
.глюк в каком либо модуле, который загружается вместе с кодом страницы.
.глюк в базе данных mysql
Что бы разобраться необходимы хорошие знания программирования и PRESTASHOP.
Работы не много, поэтому выполнить нужно в краткие сроки
ПРИМЕЧАНИЕ: Проблемы на стороне сервера сразу отбрасываем, этот вопрос отработали путём разворачивания баз на других машинах.
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