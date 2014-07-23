Найти и устранить причину медлен загрузки страниц

Медленная скорость загрузки страницы. Одно обновление страницы может повесить полностью канал I/O

Возможные причины:

.глюк в коде страницы

.глюк в каком либо модуле, который загружается вместе с кодом страницы.

.глюк в базе данных mysql

Что бы разобраться необходимы хорошие знания программирования и PRESTASHOP.

Работы не много, поэтому выполнить нужно в краткие сроки

ПРИМЕЧАНИЕ: Проблемы на стороне сервера сразу отбрасываем, этот вопрос отработали путём разворачивания баз на других машинах.