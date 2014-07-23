Сделать приложение на любом конструкторе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров

Необходимо сделать мобильное приложение для сайта, на любом подходящем конструкторе приложений, работать приложение должно на IOS и Android, соответственно конструктор должен предусматривать публикацию обоих видов (IOS и Android)

AndroidiOS
11 лет назад
senior32
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров