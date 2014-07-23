Задание прикрепил, пишем цену и скайп. Сделать нужно сегодня.
Сделать приложение на любом конструкторе
Необходимо сделать мобильное приложение для сайта, на любом подходящем конструкторе приложений, работать приложение должно на IOS и Android, соответственно конструктор должен предусматривать публикацию обоих видов (IOS и Android)
Заявки фрилансеров
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