Разработка админ панели для (новостей и статей)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок159 просмотров

на сайте http://oil-top.ru предполагается открыть раздел "Статьи" для раскрутки и продвижения.. требуется сделать админ панель для удобства обновления новостей и размещения Статей в разделы..

Панель предполагается расширеного вида с редактированием, вкладкой изображений и прочими атрибутами текста..

Работы и мыслей по сайту много.. нужен постоянный програмист, верстальщик..

11 лет назад
igorekspb
Игорь 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров