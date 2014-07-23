Исправление ошибки на сайте

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок176 просмотров

На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку:

Fatal error: Cannot redeclare myajax_submit() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/readygraph-extension.php:11) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/subscribe2/readygraph-extension.php on line 23

Нужен программист PHP, чтобы её исправить. Работа минутная, но я сам не смог исправить, так как не компетентен :). Для исправления предоставляю доступ на хостинг (если нужно).

Оплата - 300 гривен после исправления ошибки, если сайт снова начнёт работать.

PHPWordPress
11 лет назад
gh-master
Михаил 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$26
1 день
Быстро и только с вопросами по сути! Исправлена ошибка на сайте за 10 минут. Я остался доволен. Рекомендую!
Спасибо Михаилу за интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, постоянная связь, моментальная оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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