Здравстввуйте! Необходимо поставить на сайт несколько калькуляторов расчета для потолков. Полное ТЗ во вложении. Указывайте стоимость и сроки. Оплата на на яндекс кошелек или Киви. Вебмани возможно, но не желательно. ...
Исправление ошибки на сайте
На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку:
Fatal error: Cannot redeclare myajax_submit() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/readygraph-extension.php:11) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/subscribe2/readygraph-extension.php on line 23
Нужен программист PHP, чтобы её исправить. Работа минутная, но я сам не смог исправить, так как не компетентен :). Для исправления предоставляю доступ на хостинг (если нужно).
Оплата - 300 гривен после исправления ошибки, если сайт снова начнёт работать.
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