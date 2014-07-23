Исправление ошибки на сайте

На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку:

Fatal error: Cannot redeclare myajax_submit() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/readygraph-extension.php:11) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/subscribe2/readygraph-extension.php on line 23

Нужен программист PHP, чтобы её исправить. Работа минутная, но я сам не смог исправить, так как не компетентен :). Для исправления предоставляю доступ на хостинг (если нужно).

Оплата - 300 гривен после исправления ошибки, если сайт снова начнёт работать.