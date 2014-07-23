Требуются толковые программисты (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок136 просмотров

Корпорация из США (Сан Хосе, Силиконовая долина) расширяет три бизнес-проекта.

Расширение производится на территории Европы и в странах бывшего СССР.

Требуются толковые программисты (PHP) с административным мышлением.

В процессе работы возможны коммандировки и стажировки в головной организации в США с последующим предоставлением визы L-1 (внутрикорпоративный перевод) для постоянного проживания в США.

С уважением, Дмитрий (официальный представитель корпорации).

PHP
11 лет назад
upvish33
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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