Требуется разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки314 просмотров

Требуется разработчик на постоянную удаленную работу с загрузкой полный рабочий день.

Основные навыки:

CSS, HTML, .NET, ASP.NET, IIS

Основная часть работы будет заключаться в доработке и поддержке уже существующей системы управления контентом или переписания этой системы с нуля.

График свободный. Работаем через интернет.

Для подходящего кандидата мы готовы создать наилучшие условия для работы.

О компании:

Мы — стратап компания, которая была основана 3 года назад. С тех пор мы успешно развиваемся и продвигаем свои продукты на мировом рынке.

Наша сфера деятельности связана с автомобилями, ремонтом и запчастями.

В вашем ответе присылайте пожалуйста:

1) резюме

2) email/skype для связи

3) ваша ставка за час работы

4) будте готовы прислать примеры вашего кода и ссылки на разработанные проекты по запросу

ASP.NETCSSHTML
11 лет назад
xtro
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Коррекция HTML-содержимого сайта

    Требуется провести коррекцию содержимого сайта согласно техническому заданию SEOшников. В основном задачи такие - сделать страницу 404, поменять шрифты, заголовки, сгенерировать sitemap.xml, разместить прайс-лист и т.д. и т.п. Из замороченного - создать форму заявки на ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аналог speedtest.net mini

    Нужен аналог http://speedtest.net/mini.php на PHP+actionscript во flash. Дизайн флеш ролика может быть не особо навороченный, достаточно простенькое что-то, но информативное. В центре флеш ролика или сбоку где-нибудь логотип сайта. Исходники этого всего конечно же на ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Решить вопросик с title

    Есть http://jsfiddle.net/qb8Az/ нужно в Привет!? Привет!? Привет!? заменить !? на интерробанг, не используя при этом юникод и мнемоники, выше по ссылке готовый стиль. Решение на javascript.

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить реализацию подменю (jquery) и слайдера

    $50

    Необходимо исправить выпадающее меню на jquery (не выводятся подменю, в коде есть, выводит только первый блок подменю), а также изменить анимационный эффект (тот же принцип). Подробно покажу.

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание личного кабинета

    $250

    Примерный функционал,более подробно расскажу лично,пожалуйста огласите примерную стоимость Разработка функционала личного кабинета: 1.Создание кабинета администратора 1.1 Создание партнера в системе(Логин,пароль,ФИО,Город,Форма выплаты) 1.2 Добавление услуги по Пунктам (Название,цена продажи,цена закупки,вознаграждение партнеру) ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад