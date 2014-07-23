Требуется разработчик на постоянную удаленную работу с загрузкой полный рабочий день.

Основные навыки:

CSS, HTML, .NET, ASP.NET, IIS

Основная часть работы будет заключаться в доработке и поддержке уже существующей системы управления контентом или переписания этой системы с нуля.

График свободный. Работаем через интернет.

Для подходящего кандидата мы готовы создать наилучшие условия для работы.

О компании:

Мы — стратап компания, которая была основана 3 года назад. С тех пор мы успешно развиваемся и продвигаем свои продукты на мировом рынке.

Наша сфера деятельности связана с автомобилями, ремонтом и запчастями.

В вашем ответе присылайте пожалуйста:

1) резюме

2) email/skype для связи

3) ваша ставка за час работы

4) будте готовы прислать примеры вашего кода и ссылки на разработанные проекты по запросу