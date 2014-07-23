Небольшая работка по JS

Добрый день.

Есть страничка с материалами для партнеров - баннеры

У них есть поле код для вставки. В это поле надо прописать код для вставки, а также по нажатию на кнопку генерировать, чтобы у всех этих баннеров подставлялась партнерская ссылка.

Бюджет 10$. Срочно и просто.