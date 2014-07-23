Необходимо создать форму заказа. Кому интересно, пишите стоимость.
Небольшая работка по JS
Добрый день.
Есть страничка с материалами для партнеров - баннеры
У них есть поле код для вставки. В это поле надо прописать код для вставки, а также по нажатию на кнопку генерировать, чтобы у всех этих баннеров подставлялась партнерская ссылка.
Бюджет 10$. Срочно и просто.
Заявки фрилансеров
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