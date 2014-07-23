Для выполнения несложных задач требуется php-программист. Требования - знания php на уровне, достаточном чтобы разобраться в несложных скриптах+обязательны базовые знания CMS Wordpress. Оплата договорная за каждую выполненную задачу. Со временем возможно сотрудничество на постоянной ...
Нужен калькулятор потолков для сайта
Здравстввуйте!
Необходимо поставить на сайт несколько калькуляторов расчета для потолков.
Полное ТЗ во вложении.
Указывайте стоимость и сроки.
Оплата на на яндекс кошелек или Киви. Вебмани возможно, но не желательно.
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