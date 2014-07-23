Нужен калькулятор потолков для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок166 просмотров

Здравстввуйте!

Необходимо поставить на сайт несколько калькуляторов расчета для потолков.

Полное ТЗ во вложении.

Указывайте стоимость и сроки.

Оплата на на яндекс кошелек или Киви. Вебмани возможно, но не желательно.

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11 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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