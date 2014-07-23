Сделать вывод для новостного сайта

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Сайт самописный. Админка, база готова, сверстаны все странички. Необходимо подключить морду.

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Важна аккуратность и пунктуальность. Отвечу на предложения с суммой. Предпочтение оплате приват 24

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11 лет назад
audiodesign
Максим 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров