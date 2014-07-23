Требуется опытный программист 1С-Битрикс для помощи в проведении a/b тестирования сайта, добавления доработок и улучшения юзабилити сайта.
Сделать вывод для новостного сайта
Сайт самописный. Админка, база готова, сверстаны все странички. Необходимо подключить морду.
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Важна аккуратность и пунктуальность. Отвечу на предложения с суммой. Предпочтение оплате приват 24
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