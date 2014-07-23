Добавление формы заказа в шаблон

Имеется штмл-страничка landing page. На формах отправки сообщения по типу "обратный звонок" стоит заглушка в коде. То есть в дизайне форма есть со всеми полями, однако визуальная форма не сопровождается технической частью для отправки сообщений. Необходимо доработать эту страницу так, чтобы она могла отправлять сообщения на почту.

Бюджет 500 рублей.