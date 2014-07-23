Добавление формы заказа в шаблон

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок204 просмотра

Имеется штмл-страничка landing page. На формах отправки сообщения по типу "обратный звонок" стоит заглушка в коде. То есть в дизайне форма есть со всеми полями, однако визуальная форма не сопровождается технической частью для отправки сообщений. Необходимо доработать эту страницу так, чтобы она могла отправлять сообщения на почту.

Бюджет 500 рублей.

11 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

xmen545
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$7
1 день
Оперативно и недорого помог доработать шаблон лэндинг пейдж. Рекомендую!
Все прошло успешно. Спасибо.

Заявки фрилансеров

xmen545
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад