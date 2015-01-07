Андрей Шевчук xmen545xmen545
33 годаУкраина/Синельниково
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Уникальные сайты - под ключ! Написание JS, PHP, PHP+MySQL - скриптов!
Выполню:
Написание JS, PHP, PHP+MySQL - скриптов.
Валидная, кросс-браузерная верстка.
Написание сайтов под ключ (так же и не стандартные решения).
SEO - оптимизация (любой сложности сайта).
Сертефикат "Профессиональное программирование на PHP"
Сертефикат "HTML - Программирование"
Отзывы заказчиков
$8
9 баллов
9 лет назад
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$10
10 баллов
9 лет назад
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$5
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Андрей! Все сделал быстро и хорошо. Без лишних вопросов и замечаний! Обязательно обращусь еще!
Ответный отзыв
Спасибо все было отлично
Веб-программирование
9 отзывов
от $1
нет рейтинга
HTML-верстка
5 отзывов
от $1
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
нет рейтинга