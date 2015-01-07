xmen545

Андрей Шевчук xmen545

 
33 годаУкраина/Синельниково
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Уникальные сайты - под ключ! Написание JS, PHP, PHP+MySQL - скриптов!

Выполню:

Написание JS, PHP, PHP+MySQL - скриптов.

Валидная, кросс-браузерная верстка.

Написание  сайтов под ключ (так же и не стандартные решения).

SEO - оптимизация (любой сложности сайта).

Сертефикат "Профессиональное программирование на PHP

Сертефикат "HTML - Программирование

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PHPJavascriptMySQLHTMLSEO-оптимизация
Отзывы заказчиков
PaladinPavel
Павел 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$8
9 баллов
9 лет назад
Нужно скопировать сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Tayler
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Скрипт замены текста на ссылки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
В галерею добавить скрипт всплывающих окон
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Всплывающая форма на джумле
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
wait32
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Исправить форму на сайте
Рекомендую Андрей! Все сделал быстро и хорошо. Без лишних вопросов и замечаний! Обязательно обращусь еще!
Спасибо все было отлично
Ответный отзыв
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