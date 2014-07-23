Подключить платежный агрегатор

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки155 просмотров

Нужно подключить к сайту на DLE 9.8 платежный агрегатор.

Система баланса на сайте организована, и один агрегатор уже подключен, но так как он работает не очень хорошо, нужно подключить другой и сделать переключатель между агрегаторами.

Функционал сайта пострадать не должен.

Срок два дня максимум.

На скриншоте то, что уже есть на сайте.

DLE
11 лет назад
skapunker
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров