Подключить платежный агрегатор

Нужно подключить к сайту на DLE 9.8 платежный агрегатор.

Система баланса на сайте организована, и один агрегатор уже подключен, но так как он работает не очень хорошо, нужно подключить другой и сделать переключатель между агрегаторами.

Функционал сайта пострадать не должен.

Срок два дня максимум.

На скриншоте то, что уже есть на сайте.