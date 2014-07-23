Требуется помощник PHP/HTML/JS программиста

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок206 просмотров

Требуется помощник PHP/HTML/JS программиста для решения различных задач.

Работа удаленная.

Требования:

- навыки в PHP — MySQL, JSON

- навыки в JS — AJAX, jQuery

- базовые навыки HTML

- опыт в использовании сторонних плагинов, например: http://www.highcharts.com/

О себе желательно написать пару строк, заявки скрыты.

AJAXHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
11 лет назад
itdevroman
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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