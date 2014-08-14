itdevroman

Требуется перенести сайт интернет магазина с хостинга на хостинг. Сайт на ShopCMS. На хостинге Apache и PHP, однако версия может не подходить, тогда будет необходимо установить на новый хостинг (сервер) еще одну версию PHP параллельно.
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется верстка всплывающего окна, которое будет показываться на различных сайтах. Необходимо: - разработать адаптивность окна (мобильники, планшеты); - сделать верстку окна независимой от существующей верстки сайта (уже существует класс .roibooster-reset который это осуществляет), т.е. нужен класс reset'а; - разработать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть скрипт на PHP для отправки заявок с сайта. Сам скрипт во вложении (пример). Т.к. IP сайта попадает в спам у хостинга, требуется переписать отправку на PHPMailer через Яндекс почту. В результате работы должен быть скрипт для ...Завершен9 лет назад
На сайте есть форма отправки заявок, нужно, чтобы при отправке заявки данные попадали в amoCRM. Сама форма: http://jsfiddle.net/Lsemf3vc/ Требуется разработать скрипт, который с помощью API добавлял бы в amoCRM контакт с этими данными. В скрипте отдельно вынести переменную ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сверстать шаблон для аналитической системы. Потребуется поработать с jqGrid, подробное ТЗ в описании. Подробности в прикрепленном файле! Если сверстаете без jqGrid (просто HTML) за 1 день, отпишите цену.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Требуется разработчик PHP+JS на постоянной основе. Основная задача - разработка сервиса по управлению контекстной рекламой. Требуется умение работать с API Яндекс Директа и Метрики, т.к. разработка напрямую связана с ними. Если подробнее то: - получение ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист по установке Яндекс Метрики и Google Analyitcs Universe на сайтах. Задача: установка и настройка самого скрипта и целей на формах (по нажатию кнопки "Отправить заявку" и т.п.). Будет предоставлен код страницы и доступ к сервису. Важно ...Завершен9 лет назад
Требуется разработать скрипт, который получал бы информацию по звонкам из CoMagic несколько раз в день (запуск по крону), и соотносил полученные данные с данными в БД. Для реализации данной задачи будет предоставлен доступ к нашей базе ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Требуется привести плагин Highcharts в такой вид: - тип графика Areaspline chart - по оси Y - Визитки и Заявки - по оси X - Момент времени - на графике две линии: заявки и посетителей - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется прикрепить CKEditor к MediaWiki. Доступ к сайту по FTP. Желательно использовать: https://github.com/Mediawiki-wysiwyg/WYSIWYG-CKeditorЗавершен9 лет назад
- $250
Требуется помощник PHP/HTML/JS программиста для решения различных задач. Работа удаленная. Требования: - навыки в PHP — MySQL, JSON - навыки в JS — AJAX, jQuery - базовые навыки HTML - опыт в использовании сторонних плагинов, например: http://www.highcharts.com/ О себе желательно написать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
С помощью API AmoCRM получать данные о продажах и синхронизировать со сторонней системой. Существует база MySQL, в ней список сайтов, данные для подключения к AmoCRM клиентов, таблица для хранения данных о продажах из AmoCRM. Требуется разработать скрипт, ...Завершен9 лет назад