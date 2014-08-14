itdevroman

Роман itdevroman

 
29 летРоссия/Иваново
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Перенести сайт интернет магазина
Хороший заказчик! Рекомендую!
Выполнено четко по заданию и в срок!
Ответный отзыв
saschapuzyrev
Александр 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
64 отзыва(-1)
$5
10 баллов
8 лет назад
Сверстать адаптивные окна на основе существующей верстки
Хорошая постановка задачи, оперативная оплата, рекомендую!
Работа была сделана быстро
Ответный отзыв
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Переписать скрипт отправки писем под PHPMailer
Контактность на уровне. Оплата моментально. Рекомендую
Оперативно приступил к выполнению задания. Оперативно выполнил. Задание выполнено четко по ТЗ.
Ответный отзыв
chuzunsha
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
45 отзывов(-7)
$10
10 баллов
9 лет назад
Настройка Метрики и Google Analytics на сайтах
Было очень приятно работать с Романом. Ответственный и пунктуальный заказчик. Мои рекомендации.
Задание было выполнено оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
rezikovka
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Прикрепить CKEditor к редактору страниц MediaWiki
Хороший заказчик. Оплата моментальная. Рекомендую
Выполнил работу в кратчайшие сроки!
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