Прикрепить CKEditor к редактору страниц MediaWiki

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Завершен3 заявки181 просмотр

Требуется прикрепить CKEditor к MediaWiki.

Доступ к сайту по FTP.

Желательно использовать: https://github.com/Mediawiki-wysiwyg/WYSIWYG-CKeditor

11 лет назад
itdevroman
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rezikovka
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

rezikovka
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад