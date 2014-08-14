Необходимо создать лендинг сайт тематика ГБО. Есть наполнение, необходим дизайн и по возможности верстка
Прикрепить CKEditor к редактору страниц MediaWiki
Требуется прикрепить CKEditor к MediaWiki.
Доступ к сайту по FTP.
Желательно использовать: https://github.com/Mediawiki-wysiwyg/WYSIWYG-CKeditor
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