Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
9 лет назад
невероятный специалист - скорость, качество - на высоте. сделал то, что было не под силу многим другим: перенес 3 вордпресс сайта, не имея БД и довел их до совершенства. обязательно обращусь по следующим задачам. спасибо!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком) Всегда на связи, моментальная оплата (даже с приличным бонусом). Всем очень рекомендую. Сотрудничеством очень доволен!
$40
10 баллов
9 лет назад
Владимир сделал все хорошо, в точности выполнил задание и в даже более меншие сроки. Спасибо. Рекомендую для быстрого выполнения точно поставленной задачи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всем рекомендую. Легок в общении и ответственен в выполнении обязательств.
$30
10 баллов
9 лет назад
отличный программист! уже несколько раз обращалась со времени первого заказа, и всегда все четко и вовремя, а иногда - даже и раньше) просто потрясающая работа!! спасибо, буду обращаться еще))))
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую!
$5
9 баллов
9 лет назад
Выполнил работу в кратчайшие сроки!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата моментальная. Рекомендую
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга