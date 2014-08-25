rezikovka

Владимир Чаленко rezikovka

 
32 годаУкраина/Симферополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
civilization-spb
Владимир 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Устранить ошибки валидности HTML и CSS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
velodimir
Владимир 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Поднять сайт вордпресс после переноса
невероятный специалист - скорость, качество - на высоте. сделал то, что было не под силу многим другим: перенес 3 вордпресс сайта, не имея БД и довел их до совершенства. обязательно обращусь по следующим задачам. спасибо!
Приятно работать с человеком) Всегда на связи, моментальная оплата (даже с приличным бонусом). Всем очень рекомендую. Сотрудничеством очень доволен!
Ответный отзыв
BooM_
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Лендинг на Шаблоне Фофана.
Владимир сделал все хорошо, в точности выполнил задание и в даже более меншие сроки. Спасибо. Рекомендую для быстрого выполнения точно поставленной задачи.
Отличный заказчик. Всем рекомендую. Легок в общении и ответственен в выполнении обязательств.
Ответный отзыв
atlantica
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Разработка части функционала сайта
отличный программист! уже несколько раз обращалась со времени первого заказа, и всегда все четко и вовремя, а иногда - даже и раньше) просто потрясающая работа!! спасибо, буду обращаться еще))))
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
itdevroman
Роман 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Прикрепить CKEditor к редактору страниц MediaWiki
Выполнил работу в кратчайшие сроки!
Хороший заказчик. Оплата моментальная. Рекомендую
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга