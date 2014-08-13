Доработать javascript код

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Есть сайт, на котором меню навигации организованно по типу ВКонтакте, на всех устройствах работает отлично, кроме устройств на андройде. Вот нужно доработать javascript код данного меню, чтобы они работало на всех мобильных устройствах хорошо.

JavaScript
11 лет назад
34gosha61
Игорь 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров