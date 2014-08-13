Скрипт для последнего шага в оформлении заказа.

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Сайт на Joomla + Joomshopping.

Скрипт должен считывать общую стоимость заказа в корзине и начислять за нее баллы.

$7-$10 — 1 балл

$11-$16 — 2 балла

$16-$24 — 3 балла

$70-$1000 — 10 баллов

Этих диапазонов будет 10.

На эти баллы можно взять себе подарки (все видно на приложенном мокапе).

Интересует стоимость и сроки написания подобного скрипта.

Joomla
11 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Вроде бы работа с исполнителем начиналась неплохо - скрипт сделал (правда пришлось выслать ему несколько десятков замечаний, т.к все работало через пень-колоду) В целом работа в итоге понравилась, предложил увеличить сумму в 2 раза, только попросил чтобы на финальном шаге были продублированы выбранные подарки. Работы на 15 мин. Исполнитель сказал "ок", я перевел ему 40 USD. С тех пор каждый день я получаю сообщения вроде "вот-вот, осталось 10 мин" или "я сейчас в дороге, буду через пол-часа и все сделаю" В общем прошло 5 дней, а воз и ныне там. На сообщения больше не отвечает.

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vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад