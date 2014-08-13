Нужно написать модуль продавцов для магазина опенкарт. Продавец должен иметь возможность зарегистрироваться и выставить свои товары на продажу. В админке должна быть статистика по продавцам и инфо о них. Интересует хорошая ...
Скрипт для последнего шага в оформлении заказа.
Сайт на Joomla + Joomshopping.
Скрипт должен считывать общую стоимость заказа в корзине и начислять за нее баллы.
$7-$10 — 1 балл
$11-$16 — 2 балла
$16-$24 — 3 балла
…
$70-$1000 — 10 баллов
Этих диапазонов будет 10.
На эти баллы можно взять себе подарки (все видно на приложенном мокапе).
Интересует стоимость и сроки написания подобного скрипта.
Выбранный исполнитель
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