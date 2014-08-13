Скрипт для последнего шага в оформлении заказа.

Вроде бы работа с исполнителем начиналась неплохо - скрипт сделал (правда пришлось выслать ему несколько десятков замечаний, т.к все работало через пень-колоду) В целом работа в итоге понравилась, предложил увеличить сумму в 2 раза, только попросил чтобы на финальном шаге были продублированы выбранные подарки. Работы на 15 мин. Исполнитель сказал "ок", я перевел ему 40 USD. С тех пор каждый день я получаю сообщения вроде "вот-вот, осталось 10 мин" или "я сейчас в дороге, буду через пол-часа и все сделаю" В общем прошло 5 дней, а воз и ныне там. На сообщения больше не отвечает.