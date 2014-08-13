Есть сайт, который продает услугу тайного покупателя. То есть клиент приходит в агентство, заказывает проверку, и тайные покупателя идут в его заведение и проводят проверку. Моделирование ситуации: Ваш клиент заказал у ...
Создать на javascript возможность делать скрин swf
Нужно для сайта по созданию онлайн надписей на flash сделать возможность сохранять надписи как png с прозрачным фоном.
Заявки фрилансеров
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