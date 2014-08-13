Модуль opencart

Модуль для opencart. За основу можно взять готовый модуль рекомендуемые, хиты продаж или любой другой подходящий.

Модуль выводит в товаре другие товары подобранные по принципу:

У товара есть атрибут коллекция, нужно найти и вывести другие товары у которых в атрибуте коллекция указано такой же значение как и у текущего товара.

В модуле стандартно настраивается схема, размер изображения, количество выводимых товаров.

Все должно корректно кэшироваться.

Смысл модуля – выводить в товаре другие товары из той же коллекции.

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