Модуль opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок137 просмотров

Модуль для opencart. За основу можно взять готовый модуль рекомендуемые, хиты продаж или любой другой подходящий.

Модуль выводит в товаре другие товары подобранные по принципу:

У товара есть атрибут коллекция, нужно найти и вывести другие товары у которых в атрибуте коллекция указано такой же значение как и у текущего товара.

В модуле стандартно настраивается схема, размер изображения, количество выводимых товаров.

Все должно корректно кэшироваться.

Смысл модуля – выводить в товаре другие товары из той же коллекции.

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ. СПАСИБО.

Opencart
11 лет назад
LiveSib
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров