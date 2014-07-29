Интересует верстка landing page

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок220 просмотров

Доброго дня,

Интересует качественная кроссбраузерная верстка для landing page.

Адаптивности не нужно. Нужна кроссбраузерность и красивая анимация (эффекты появления в основном + простой параллакс).

PSD макет сброшу кандидатам.

При ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте 2-3 ссылки на лендинги, которые вы верстали за последние пару месяцев.

11 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$100
3 дня
все было выполнено очень четко и оперативно. спасибо за хорошую работу
Отличный заказчик. Четкое техническое задание. Оплата моментальная, в полном обьеме. Спасибо!

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lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад