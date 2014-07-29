Имеется штмл-страничка landing page. На формах отправки сообщения по типу "обратный звонок" стоит заглушка в коде. То есть в дизайне форма есть со всеми полями, однако визуальная форма не сопровождается технической частью для отправки сообщений. ...
Интересует верстка landing page
Доброго дня,
Интересует качественная кроссбраузерная верстка для landing page.
Адаптивности не нужно. Нужна кроссбраузерность и красивая анимация (эффекты появления в основном + простой параллакс).
PSD макет сброшу кандидатам.
При ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте 2-3 ссылки на лендинги, которые вы верстали за последние пару месяцев.
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