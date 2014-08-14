Требуется программист php (kohana) ~20 час./неделя

###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу###

Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Работы много, нужен надежный человек который вникнет в проект и будет дорабатывать и совершенствовать его. Оплата почасовая — я даю задание, после выполнения даю следующее. Считаем время затраченное на выполнение, рассчитываемся.

Работать необходимо быстро не откладывая. ~ 20 часов в неделю.

php 5.5.14

postgres 9.3

Обязательно наличие скайпа. Более подробно расскажу все лично. Предложения жду сюда или в скайп.

п.с. нужен нормальный человек, который будет работать, а не придумывать отмазки!