Радномный скрипт выбора фраз

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок160 просмотров

И так, уважаемые фрилансеры, нужно оперативно написать скрипт выбора фраз, сейчас расскажу вункционал скрипта:

1. Скрипт должен иметь универсальную настройку скрипта. Подробнее в ЛС, все просто. Кто знает пэху сделает это за 15 минут.

11 лет назад
zarovl
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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