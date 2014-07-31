Онлайн-конструктор чехлов для телефонов

Добрый день! Необходимо реализовать онлайн-конструктор чехлов, позволяющий пользователю самостоятельно выбрать изображение, разместить его на контуре айфона, а затем оформить заказ, введя свои данные

Надо что бы клиент загрузил и расположил фото, выбрал тип доставки и указал контактные данные. после этого что бы заказ с исходной картинкой и макетом пришел на mail.

по аналогии с http://donprinton.ru/designer?z=hp-bgo (или http://casemaker-dv.ru/designer_covers/iphone_5/)

Желательно как отдельный скрипт

Контуры телефона есть в кривых, интересует программная часть

Описание в приложенном файле