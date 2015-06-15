Создать html шаблом для электронной почты, материалы предоставим, должен быть текст, фон, пара ссылок. Файлы вышлю. Оплата на яндекс деньги
Внести правки в сайт (версия для мобильного)
Доброго дня.
Сайт http://lp.worldclass.ru/m/
Список правок:
По мобильной версии:
0. НЕ ВИДНО ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оо ОН ЧЕРНЫЙ.
1. Странная белая полоса справа. Ее быть не должно.
2. Ширина должна быть жесткой, закрепленной.
3. На 1 экране убрать слайдер. мешает навигации. Только главная картинка, в зависимости от запроса. Кружочки белый тоже убрать.
4. Чем заниматься по клубной карте карте - перенести описания с большой версии сайта.
5. В горизонтальном положении верстка должна сама растягиваться горизонтально, а не составлять вертикальный каркас.
6. При растягивании (зуме пальцами), отъезжает шапка - она центрирована по левому краю, все тело сайта - по центру.
7. При заявке с мобильной версии сделать переадресацию на http://lp.worldclass.ru/m/thanks.html
8. На мобильной версии нет маски телефона - нет проверки ввода телефона корректной.
9.Тексты в блоке "заняться-около" - черные, сделать белыми.
Начать нужно сегодня и в идеале сегодня же закончить - сложного ничего нет.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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