Внести правки в сайт (версия для мобильного)

Доброго дня.

Сайт http://lp.worldclass.ru/m/

Список правок:

По мобильной версии:

0. НЕ ВИДНО ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оо ОН ЧЕРНЫЙ.

1. Странная белая полоса справа. Ее быть не должно.

2. Ширина должна быть жесткой, закрепленной.

3. На 1 экране убрать слайдер. мешает навигации. Только главная картинка, в зависимости от запроса. Кружочки белый тоже убрать.

4. Чем заниматься по клубной карте карте - перенести описания с большой версии сайта.

5. В горизонтальном положении верстка должна сама растягиваться горизонтально, а не составлять вертикальный каркас.

6. При растягивании (зуме пальцами), отъезжает шапка - она центрирована по левому краю, все тело сайта - по центру.

7. При заявке с мобильной версии сделать переадресацию на http://lp.worldclass.ru/m/thanks.html

8. На мобильной версии нет маски телефона - нет проверки ввода телефона корректной.

9.Тексты в блоке "заняться-около" - черные, сделать белыми.

Начать нужно сегодня и в идеале сегодня же закончить - сложного ничего нет.

Спасибо.