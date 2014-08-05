Адаптивная верстка одной страници

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Завершен2 заявки142 просмотра

Нужно сверстать адаптивно одну страницу, макеты по запросу

11 лет назад
Everol
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Руслан все отлично сделал, шикарная верстка. Рекомендую к сотрудничеству!
макеты в cdr, а в остальном надежный заказчик. постоплата проекта.

Заявки фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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