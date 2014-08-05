Сайт на DLE. Сверстать шаблон, дописать функционал

Сайт благотворительного фонда.

Друзья, нужно сделать хороший, качественный сайт, чтобы все кнопочки и ссылки работали, не было мелких багов и всего того, что так раздражает пользователей. Это приоритетно.

Вцелом нужно сделать шаблон из макета и дописать функционал для подключения робокассы.

Сайт будет на DLE, поэтому ищу исполнителя с опытом работы с этим движком.

Дизайн уже создан (см. прикрепленные файлы). Нужно внести поправки и указания для дизайнера, что еще не хватает и нужно дорисовать (возможно какие-то технические элементы).

- Макет необходимо сверстать и натянуть на движок.

- Сайт должен корректно работать в основных браузерах и на мобильных устройствах.

- Необходимо реализовать возможность сбора пожертвований через сайт. Подключить робокассу, автоматизировать вывод информации о процессе сборов пожертвований для каждого проекта (индикатор и надписи о том, сколько уже собрано по каждому проекту через сайт).

- предложить интересную реализацию шаблона (с прелоадерами, слайдером и т.п.), чтобы на сайт было приятно зайти и каждую кнопочку приятно нажать.

На сайте планируется размещать информацию о фонде, его проектах, публиковать новости и собирать средства через онлайн платежи. (Подумайте как, с помощью какого модуля это можно организовать)

На сайте должно быть несколько разделов, приблизительно таких:

- О нас (история, структура, миссия, отчеты )

- Деятельность (благотворительные программы)

- финансируемые фондом программы

- Программы, на которые ведется сбор пожертвований

- Новости

- Партнеры

- Контакты

На главной странице расположен логотип, телефон, ссылки на сообщества в соц сетях, слайдер, должны выводится публикации из раздела новости и деятельность. (для примера смотрите картинку главной страницы в прикрепленных файлах и, для понимания, сайты http://foodbankrus.ru и http://planeta.ru/)

В разделе деятельность будут публиковаться благотворительные программы фонда, проекты. Выглядеть это должно как на картинке категории в прикрепленных файлах, по тому как подобное реализовано посмотрите примеры:

http://planeta.ru/search/projects/query=&categories=CHARITY

http://boomstarter.ru/discover

http://predanie.ru/

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_43375/programs/

Вцелом в разделе Деятельность идут превью проектов фонда с фотографией, кратким описанием и с информацией о том, сколько собрано денег на текущий момент.

Посмотрите как реализованы странички с проектами фонда на других сайтах:

http://predanie.ru/blago/208624/

http://planeta.ru/campaigns/5020

(обратите внимание на шкалу пожертвований, отражающую кол-во собранных средств и на возможности оплаты – там подключена робокасса).

Должна быть возможность добавления комментариев и т.п. (весь стандартный набор функций dle).

Сайт должен работать на мобильных устройствах и в самых распространенных браузерах. Оптимизирован под ПС.

Окончательно утверждать сайт будет начальник, поэтому надо быть готовым к переделкам в процессе работы.

Указывайте цены и сроки.

Пишите свои идеи и предложения, наработки, если есть. Скидывайте ссылки на примеры, портфолио.

Важно, чтобы сайт выглядел современно и достойно.

Вот примеры для вдохновения))

http://foodbankrus.ru

http://predanie.ru

http://www.homeless.ru

http://planeta.ru

http://boomstarter.ru

http://smipon.ru

http://www.templatemonster.com/ru/category/charity/