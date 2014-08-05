Есть готовые варианты дизайна для трех сайтов. Необходимо сделать из них рабочие шаблоны. Сайты на CMS: Cotonti, OpenCart, InstantCMS. Принимаются заявки как на все сайты разом, так и на каждый проект по отдельности.
Сайт на DLE. Сверстать шаблон, дописать функционал
Сайт благотворительного фонда.
Друзья, нужно сделать хороший, качественный сайт, чтобы все кнопочки и ссылки работали, не было мелких багов и всего того, что так раздражает пользователей. Это приоритетно.
Вцелом нужно сделать шаблон из макета и дописать функционал для подключения робокассы.
Сайт будет на DLE, поэтому ищу исполнителя с опытом работы с этим движком.
Дизайн уже создан (см. прикрепленные файлы). Нужно внести поправки и указания для дизайнера, что еще не хватает и нужно дорисовать (возможно какие-то технические элементы).
- Макет необходимо сверстать и натянуть на движок.
- Сайт должен корректно работать в основных браузерах и на мобильных устройствах.
- Необходимо реализовать возможность сбора пожертвований через сайт. Подключить робокассу, автоматизировать вывод информации о процессе сборов пожертвований для каждого проекта (индикатор и надписи о том, сколько уже собрано по каждому проекту через сайт).
- предложить интересную реализацию шаблона (с прелоадерами, слайдером и т.п.), чтобы на сайт было приятно зайти и каждую кнопочку приятно нажать.
На сайте планируется размещать информацию о фонде, его проектах, публиковать новости и собирать средства через онлайн платежи. (Подумайте как, с помощью какого модуля это можно организовать)
На сайте должно быть несколько разделов, приблизительно таких:
- О нас (история, структура, миссия, отчеты )
- Деятельность (благотворительные программы)
- финансируемые фондом программы
- Программы, на которые ведется сбор пожертвований
- Новости
- Партнеры
- Контакты
На главной странице расположен логотип, телефон, ссылки на сообщества в соц сетях, слайдер, должны выводится публикации из раздела новости и деятельность. (для примера смотрите картинку главной страницы в прикрепленных файлах и, для понимания, сайты http://foodbankrus.ru и http://planeta.ru/)
В разделе деятельность будут публиковаться благотворительные программы фонда, проекты. Выглядеть это должно как на картинке категории в прикрепленных файлах, по тому как подобное реализовано посмотрите примеры:
http://planeta.ru/search/projects/query=&categories=CHARITY
http://boomstarter.ru/discover
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_43375/programs/
Вцелом в разделе Деятельность идут превью проектов фонда с фотографией, кратким описанием и с информацией о том, сколько собрано денег на текущий момент.
Посмотрите как реализованы странички с проектами фонда на других сайтах:
http://predanie.ru/blago/208624/
http://planeta.ru/campaigns/5020
(обратите внимание на шкалу пожертвований, отражающую кол-во собранных средств и на возможности оплаты – там подключена робокасса).
Должна быть возможность добавления комментариев и т.п. (весь стандартный набор функций dle).
Сайт должен работать на мобильных устройствах и в самых распространенных браузерах. Оптимизирован под ПС.
Окончательно утверждать сайт будет начальник, поэтому надо быть готовым к переделкам в процессе работы.
Указывайте цены и сроки.
Пишите свои идеи и предложения, наработки, если есть. Скидывайте ссылки на примеры, портфолио.
Важно, чтобы сайт выглядел современно и достойно.
Вот примеры для вдохновения))
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