Доработать сайты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок304 просмотра

Нужно доработать 2 сайта. ТЗ во вложении.

11 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Все хорошо
Дмитрий, хороший заказчик, все прошло хорошо! Буду рад продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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