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Отзывы заказчиков
$100
7 баллов
9 лет назад
Роман старательный исполнитель. Успехов в работе.
Ответный отзыв
Всё хорошо! Рекомендую!
$100
8 баллов
9 лет назад
Все хорошо
Ответный отзыв
Дмитрий, хороший заказчик, все прошло хорошо! Буду рад продолжению сотрудничества!
$10
10 баллов
9 лет назад
Все ок.
Ответный отзыв
Всё ок.
$15
10 баллов
9 лет назад
Роман отлично справился с заданием! Было приятно с ним работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Мастер на все руки. Быстро реализовал задачу. Благодарю
Ответный отзыв
Как всегда, все отлично!
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2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга