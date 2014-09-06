Romanlev

Роман Romanlev

 
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов на CMS Wordpress!
WordPress
Отзывы заказчиков
shoemaker_bis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
7 баллов
9 лет назад
Доработка проекта на Wordpress
Роман старательный исполнитель. Успехов в работе.
Всё хорошо! Рекомендую!
Ответный отзыв
dmitriicru
Дмитрий 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$100
8 баллов
9 лет назад
Доработать сайты
Все хорошо
Дмитрий, хороший заказчик, все прошло хорошо! Буду рад продолжению сотрудничества!
Ответный отзыв
AlexoGroup
Михаил 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Не работает слайдер
Все ок.
Всё ок.
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Доработать функционал раздела. Битрикс.
Роман отлично справился с заданием! Было приятно с ним работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации.
Хороший заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Авторассылка в rotapost
Мастер на все руки. Быстро реализовал задачу. Благодарю
Как всегда, все отлично!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга