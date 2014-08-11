Настройка RSS под яндкс новости в CMS WP

$50
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки141 просмотр
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Здравствуйте.

Нужно срочно сделать настройку RSS под яндкс новости в CMS WP. Чтобы в неё шли новости из определенных категорий. Иными словами заставить работать плагин yandex-export-feed.v1.4

Заранее благодарю, ожидаю предложений

9 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Romanlev
Роман 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$30
1 день
Роман подобрал нужный плагин и установил его за 10 минут, теперь яндекс бот все видит. Благодарю
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