Настройка RSS под яндкс новости в CMS WP

Получил письмо от хостера: ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое. Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание: /home/d/хххххх/public_html/tmp/timqK.php : PHP.Shell.HostComm.#27047.SCH.0.UNOFFICIAL /home/d/хххххх//public_html/libraries/joomla/document/xml/statisticsJOOh.php : PHP.Trojan.Spambot /home/d/хххххх//public_html/libraries/joomla/language/banneryxGe.php : PHP.Trojan.Spambot /home/d/хххххх//public_html/libraries/joomla/html/parameter/element/radio.php : ...
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Здравствуйте.
Нужно срочно сделать настройку RSS под яндкс новости в CMS WP. Чтобы в неё шли новости из определенных категорий. Иными словами заставить работать плагин yandex-export-feed.v1.4
Заранее благодарю, ожидаю предложений
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